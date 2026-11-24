رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست را از ارکان اصلی حفاظت از سرمایه‌های طبیعی دانست و بر تقویت تعامل با این تشکل‌ها تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جریان سفر به استان گلستان و در نشست با نمایندگان تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی استان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تجربیات فعالان محیط زیست برای تحقق اهداف حفاظتی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در صیانت از منابع طبیعی، همراهی جوامع محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست را برای پیشبرد مأموریت‌های حفاظتی ضروری دانست و خواستار تقویت تعامل و همکاری با این مجموعه‌ها شد.

در این نشست که در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان برگزار شد، نمایندگان تشکل‌های محیط زیستی استان، دیدگاه‌ها، پیشنهادها، دغدغه‌ها و مسائل خود را در زمینه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مطرح کردند.

همچنین حاضران با تشریح تجربیات و ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، بر نقش این مجموعه‌ها در جلب مشارکت عمومی و ارتقای فرهنگ حفاظت از طبیعت تأکید کردند.

تشکل‌های محیط زیستی به دلیل ارتباط نزدیک با مردم و جوامع محلی، ظرفیت مؤثری در شناسایی چالش‌های محیط زیستی، افزایش آگاهی عمومی، ترویج رفتار‌های مسئولانه و انتقال مطالبات مردمی به دستگاه‌های متولی دارند و می‌توانند در کنار دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ایفا کنند.

استان گلستان با برخورداری از جنگل‌های هیرکانی، پارک ملی گلستان، تالاب‌ها و زیستگاه‌های ارزشمند و همچنین تنوع کم‌نظیر گونه‌های گیاهی و جانوری، از مناطق مهم کشور در حوزه حفاظت از تنوع زیستی به شمار می‌رود و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی در حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی اهمیت ویژه‌ای دارد.

تقویت همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند زمینه گسترش حفاظت مشارکتی، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و استفاده از توان تخصصی و تجربیات میدانی فعالان محیط زیست را فراهم کند و به صیانت مؤثرتر از میراث طبیعی کشور بینجامد.