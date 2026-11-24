هشتمین شورای ترافیک استان با محوریت بررسی مشکلات ترافیکی شهر سنندج و ارائه راهکار‌هایی برای روان‌سازی تردد و ساماندهی هسته مرکزی این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، قادری، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، با تأکید بر ضرورت تداوم طرح ساماندهی هسته مرکزی سنندج گفت: اجرای مستمر محدودیت‌های ترافیکی، ایجاد پارکینگ و ساماندهی دست‌فروشان با حفظ حقوق شهروندان و بازاریان، از اقدامات ضروری برای کاهش مشکلات ترافیکی مرکز شهر است.

همتی‌زاده، رئیس پلیس راهور کردستان نیز با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای ایمنی معابر، خواستار ساماندهی میدان آزادی و ۲۸ نقطه ترافیکی شهر سنندج، ترمیم و بهسازیآسفالت خیابان‌ها و معابر و توسعه پل‌های عابر پیاده شد.

در این نشست بر ضرورت پیگیری مصوبات شورای ترافیک، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد پارکینگ و اجرای برنامه‌های منسجم با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مرتبط برای بهبود وضعیت ترافیکی سنندج تأکید شد.