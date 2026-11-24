نخلستان‌های شرق استان کرمان این روزها با مجموعه‌ای از مشکلات از جمله آفت و بیماری‌های نخیلات، به‌ویژه سوسک سرخرطومی حنایی خرما دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نخلستان‌های شرق استان کرمان که سال‌ها یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصادی و معیشتی مردم این منطقه بوده‌اند، این روزها با مجموعه‌ای از مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از گسترش آفات و بیماری‌های نخیلات، به‌ویژه سوسک سرخرطومی حنایی خرما، تا خشکیدگی خوشه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات تأمین نهاده‌های کشاورزی، کمبود منابع مالی و دشواری فروش محصول. مجموعه این مشکلات، شرایط دشواری را برای نخل‌داران شهرستان‌های بم، نرماشیر، فهرج و ریگان رقم زده است.

سوسک سرخرطومی حنایی؛ تهدیدی جدی برای سرمایه چندین‌ساله نخل‌داران

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های نخل‌داران شرق استان کرمان، گسترش آفت خطرناک سوسک سرخرطومی حنایی خرماست؛ آفتی که برخلاف بسیاری از آفات کشاورزی، تنها محصول یک فصل را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه با نفوذ به بافت داخلی تنه نخل می‌تواند اصل درخت را با خطر نابودی مواجه کند.

خطر این آفت در آن است که نشانه‌های اولیه آلودگی ممکن است به‌راحتی قابل تشخیص نباشد و زمانی علائم ظاهری نمایان شود که بخش قابل توجهی از بافت داخلی درخت آسیب دیده باشد.

از سوی دیگر، نخل برای به ثمر رسیدن به سال‌ها مراقبت و سرمایه‌گذاری نیاز دارد و از بین رفتن یک درخت آلوده، به معنای از دست رفتن سرمایه‌ای است که جایگزینی آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

انتقال پاجوش‌های آلوده، نبود آگاهی کافی درباره راه‌های انتشار آفت و ضرورت پایش مستمر نخلستان‌ها از جمله موضوعاتی است که در مدیریت این تهدید اهمیت دارد.

کارشناسان کشاورزی بر ضرورت افزایش نظارت‌های قرنطینه‌ای، شناسایی سریع درختان آلوده، آموزش مستمر کشاورزان و همکاری نزدیک نخل‌داران با کارشناسان حفظ نباتات تأکید دارند.

در همین زمینه، در جریان بازدید هیئت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از نخلستان‌های بم و نرماشیر در مهرماه ۱۴۰۵، سوسک سرخرطومی حنایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید خرما در استان کرمان مطرح شد. همچنین کمبود منابع مالی برای اقدامات کنترلی از جمله موضوعات مورد بحث در نشست‌های تخصصی بود.

افزایش هزینه‌های تولید؛ فشار مضاعف بر کشاورزان

افزایش هزینه‌های کارگری، عملیات نگهداری نخلستان، کود و سایر نهاده‌های کشاورزی، هزینه‌های برداشت و حمل‌ونقل از جمله مسائلی است که قدرت اقتصادی نخل‌داران را تحت تأثیر قرار داده است.

بسیاری از کشاورزان خرد توان مالی محدودی دارند و در صورت بروز آلودگی در نخلستان یا خسارت به محصول، برای جبران زیان و ادامه فعالیت با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.

از سوی دیگر، هزینه‌های نگهداری و مراقبت از نخلستان در طول سال ثابت است، اما درآمد کشاورز به میزان محصول سالم و امکان فروش آن وابستگی دارد.

به همین دلیل، نخل‌داران خواستار طراحی تسهیلات کم‌بهره، حمایت‌های جبرانی برای خسارت‌دیدگان و تأمین اعتبارات ویژه برای مقابله با آفات و بیماری‌های نخیلات هستند.