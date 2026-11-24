به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه ناحیه رودان گفت: توسعه فضای سبز، گسترش پوشش گیاهی، تقویت فرهنگ درختکاری و مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح ملی ایران سبز در شهرستان رودان است.

سرهنگ پاسدار حسین جمشیدی با تأکید بر ضرورت توجه به حفظ محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی افزود: درختکاری اقدامی ارزشمند و ماندگار در مسیر حفاظت از محیط زیست و سرمایه‌گذاری برای آینده نسل‌های بعدی است.

وی با بیان اینکه حفظ و توسعه منابع طبیعی نیازمند مشارکت و همراهی عمومی است، گفت: حضور و مشارکت مردم در برنامه‌های درختکاری می‌تواند نقش مؤثری در احیا، حفظ و گسترش پوشش گیاهی و تقویت سرمایه‌های طبیعی کشور داشته باشد.

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اجرای این طرح با همکاری دستگاه‌های مشارکت‌کننده، گامی در راستای توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در شهرستان رودان به شمار می‌رود.