

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دادگاه داوری ورزش (CAS) سه‌شنبه ۴ آذر با صدور رأی نهایی خود در پرونده جنجالی فینال جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، اعتراض فدراسیون فوتبال سنگال به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) را پذیرفت و قهرمانی این تیم را به رسمیت شناخت.

بر اساس رأی صادرشده، تصمیم کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آفریقا مبنی بر اعلام شکست انضباطی سنگال و ثبت نتیجه ۳ بر صفر به سود مغرب لغو شد و رأی اولیه کمیته انضباطی این کنفدراسیون بار دیگر اعتبار پیدا کرد. همچنین نتیجه ثبت‌شده در پایان مسابقه فینال، یعنی پیروزی یک بر صفر سنگال، تأیید شد.

فینال جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ بین تیم‌های ملی مغرب و سنگال با حواشی عجیبی همراه بود؛ بازیکنان سنگال زمین را ترک کردند و فدراسیون فوتبال آفریقا سنگال را بازنده انضباطی اعلام کرد و مغرب را ۳ - صفر برنده کرد. سنگال به این حکم اعتراض و پرونده را به دادگاه داوری ورزش (CAS) کشاند.