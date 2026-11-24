ندای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در دویست و شصت و هشتمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی در خوزستان طنین انداز شد.

ندای استکبار ستیزی مردم بصیر خوزستان در دویست و شصت و هشتمین قرار شبانه

ندای استکبار ستیزی مردم بصیر خوزستان در دویست و شصت و هشتمین قرار شبانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان در آستانه نهمین ماه از قرار‌های شبانه خود بار دیگر در میدان دفاع از انقلاب اسلامی و میهن اسلامی حاضر شدند و ندای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

مردم بصیر خوزستان با حضور یکپارچه خود در اجتماعات مردمی با در دست داشتن پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، میثاق دوباره خود را با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، قائد امت، شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) و شهیدان گرانقدر اعلام کردند.