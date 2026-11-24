استان مرکزی با دارا بودن ۵۵۰ هکتار سطح زیرکشت گل و گیاه زینتی و حدود ۳۵۰ هکتار فضای گلخانه‌ای برای سبزی و صیفی، چرخ تولید را در چهار فصل از توقف باز می‌دارد.

تولید پایدار و همیشگی، همراه با بهره‌وری بیشتر؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کشت گلخانه‌ای راهکار پایدار تولید در همه فصول سال و تداوم تولید محصولات تابستانه در فصل سرد است.

کاهش مصرف آب، افزایش بهره وری، تولید خارج از فصل، طراوت و پایداری تولید در راستای امنیت غذایی از جمله اهداف احداث گلخانه هاست.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سطح زیرکشت گلخانه‌های استان را ۹۰۰ هکتار عنوان کرد که شامل ۵۵۰ هکتار گل و گیاهان زینتی و حدود ۳۵۰ هکتار گلخانه سبزی و صیفی شامل محصولاتی، چون خیار، گوجه، بادمجان و فلفل دلمه‌ای است.

احمد اسدی افزود: استان مرکزی با تولید سالانه ۷۸ هزار تن انواع محصولات سبزی و صیفی و ۶۰۰ میلیون انواع گل و گیاهان زینتی و شاخه بریده، یکی از قطب‌های تولید محصولات گلخانه‌ای در کشور محسوب می‌شود.

او گفت: در کشت گلخانه‌ای از سیستم‌های آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شود و حداقل مصرف آب در مقایسه با کشت فضای باز ۳۰ درصد و میزان تولید نیز در فضای گلخانه‌ای ۱۰ برابر بیشتر از فضای باز است به طوری که درهر هکتار فضای گلخانه‌ای ۳۰۰ تن خیار تولید می‌شود، اما این مقدار در فضای باز و کنترل نشده حدود میانگین ۳۰ تن در هکتار است.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان گفت: علاوه بر تامین نیاز داخلی، سالانه حدود ۶۰ میلیون دلار انواع سبزی و صیفی و گل و گیاهان زینتی از استان به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و کشور‌های عراق، ترکمنستان، ارمنستان، افغانستان و روسیه صادر می‌شود و ارزآوری خوبی را برای در این حوزه ایجاد کرده است.

اسدی افزود: در راستای توسعه کشت گلخانه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی تسهیلات حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات احداث گلخانه، تسهیلات برای تغییر و اصلاح سیستم‌های گرمایشی و دو گانه سوز کردن گلخانه‌ها و تسهیلات سرمایه درگردش به گلخانه داران را در دستور کار خود قرار داده است.

میلاد چگینی تسهیلگر بنیاد علوی در استان هم گفت: بنیاد علوی هم در راستای حمایت از گلخانه داران و کاهش مصرف آب وافزایش بهره وری مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۵۰۰ واحد گلخانه‌ای در سطح استان در نظر گرفته که تاکنون یکصد و ۱۱ میلیارد تومان آن به ۳۸۷ واحد گلخانه‌ای پرداخت شده است.