به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حماس این جنایت را در چارچوب تلاش‌های دشمن جنایتکار برای هدف قرار دادن جبهه داخلی و ایجاد هرج و مرج در نوار غزه عنوان کرد و از کشور‌های ضامن آتش بس و جامعه جهانی خواست برای متوقف کردن این جنایت‌ها فورا اقدام کنند.

سرتیپ «نعیم محمد ابونحال»، مدیرکل سرویس امنیت داخلی در غزه، در حمله هوایی ظهر امروز رژیم صهیونیستی به غرب شهر غزه به شهادت رسید. همچنین در حمله‌های اشغالگران به مناطق مختلف غزه، از بامداد امروز تاکنون ۸ فلسطینی از جمله یک کودک به شهادت رسیده‌اند.