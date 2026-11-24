به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به مناسبت هفته بسیج یادواره شهدای والامقام شهرستان سقز و تجلیل از خانواده معظم شهدای این شهرستان برگزار شد.

یادواره شهدای بخش بلبان آباد و شهید یار احمدی از شهدای شاخص این بخش نیز امروز برگزار شد.

میز خدمت جهادی ادارات و آیین رونمایی از طرح محله محوری بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان در دهستان کروندان شهرستان دهگلان برگزار شد.

یادواره شهید خالد مرادی با عنوان آبروی محله افتخار منطقه در مسجد روستای باغچله از توابع بخش مرکزی شهرستان دیواندره برگزار شد.

افتتاح ۳ سالن ورزشی بخش خصوصی با اعتبار ۳میلیارد تومان، غبار روبی مزار مطهر شهدا، برگزاری مراسم شب شعر و تجلیل از شاعران بسیجی، برپایی «میز خدمت» کمیته امداد با مساعدت مالی ۲۷۰ میلیون تومانی به ۴۶ خانوار و بهره برداری از یک باب منزل مسکونی مدد جوی تحت پوشش کمیته امداد از دبگر برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج در شهرستان دیواندره بود.

مراسم گرامیداشت هفته بسیج با حضور جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس در مجتمع دخانیات کردستان برگزار شد.

در این مراسم از دو نفر از بسیجیان نمونه این مجتمع تجلیل شد.

به مناسبت هفته بسیج، طرح شهید رهنمون با هدف ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به در مناطق محروم شهرستان قروه برگزار شد.

ارائه خدمات بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، ویزیت پزشکی رایگان و توزیع داروی رایگان از جمله خدماتی بود که در قالب این طرح ارائه شد.

هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان کامیاران در رشته‌های پویانمایی، طراحی بازی و نرم‌افزار اندروید، طراحی گرافیک، موشن‌گرافیک و ویدئوگرافیک برگزار شد.

هشتمین دوره رویداد تولید محتوای دیجیتال شهرستان مریوان نیز امروز با حضور جوانان خلاق بسیجی این شهرستان برگزار شد.

به مناسبت هفته بسیج و با هدف بزرگداشت یاد شهدای جنگ رمضان، محفل انس با قرآن تحت عنوان «قرآن، کتاب مقاومت» در مصلی مسجد جامع مریوان برگزار شد.

بسیج جامعه پزشکی شهرستان مریوان در قالب طرح «شهید رهنمون» به ارائه خدمات رایگان درمانی در مناطق کم برخوردار شهرستان مریوان پرداخت.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، جشنواره غذا‌های سنتی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهرک قلعه قروه برگزار شد.

به مناسبت هفته بسیج همایش دوچرخه سواری در شهر توپ آغاج برگزار شد.

شرکت کنندگان در این همایش مسافت یک کیلومتری ورودی شهر توپ آغاج تا مزار شهدای این شهر را رکاب زدند.

به مناسبت هفته بسیج همایش پیاده‌روی در شهر برده‌رشه مریوان برگزار شد.