به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان به مناسبت هفته بسیج و شهادت حضرت ام البنین(س) در دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) بر مزار شهدای گمنام حاضر شد و سپس در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه سخنرانی کرد. برگزاری جلسه و گفتگو با تشکل های اسلامی ، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و هنری از دیگر برنامه های وی بود.