به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سید زهرا خادمی گفت: همزمان با اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری، نام نویسی پذیرفته‌شدگان به دو شیوه غیرحضوری و حضوری در حال اجراست.

وی افزود: دانشجویان پس از نام نویسی و بارگذاری مدارک لازم در سامانه گلستان، بررسی و تأیید مدارک از سوی کارشناسان دانشگاه می‌تواند مدارک فیزیکی خود را تحویل دهند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: با توجه به گستردگی استان و بعد مسافت، امسال امکان تحویل مدارک فیزیکی در نزدیک‌ترین مرکز یا واحد دانشگاهی به محل سکونت دانشجو نیز فراهم شده است و پذیرفته‌شدگانی که در شهری غیر از محل سکونت خود قبول شده‌اند، برای تحویل مدارک نیازی به مراجعه به مرکز محل قبولی ندارند.

خادمی با اشاره به امکان ثبت درخواست مهمانی دانشجویان گفت: دانشجویانی که قصد دارند محل تحصیل خود را به مرکز دیگری تغییر دهند، می‌توانند تا ۷ آذر، پس از انتخاب واحد، درخواست مهمانی موقت یا دائم خود را از در سامانه گلستان ثبت کنند.

وی افزود: شهریه دانشجویان امسال به‌طور متوسط حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور هرمزگان با اشاره به متفاوت بودن شهریه با توجه به نوع و تعداد واحد‌های درسی افزود: واحد‌های عملی و آزمایشگاهی شهریه بیشتری نسبت به واحد‌های نظری دارد.

خادمی گفت: امکان پرداخت اقساطی شهریه در چند مرحله برای دانشجویان فراهم شده و دانشجویان واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات و وام‌های دانشجویی نیز استفاده کنند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور هرمزگان افزود: براساس مصوبه وزارت علوم، دانشجویان متأهل واجد شرایط می‌توانند از وام ودیعه مسکن دانشجویی بهره‌مند شوند.

وی افزود: امسال یک رشته کارشناسی ارشد به رشته‌های مرکز بوموسی اضافه شده و مراکز میناب و بندرلنگه نیز مجوز پذیرش دانشجو در یکی از گرایش‌های رشته مدیریت را دریافت کرده‌اند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: در مقطع دکتری نیز دانشگاه پیام نور هرمزگان در حال حاضر یک رشته تاریخ در مرکز بین‌المللی قشم ارائه می‌کند.

خادمی افزود: دانشگاه پیام نور هرمزگان دارای ۱۲ مرکز و واحد دانشگاهی در سطح استان است که دو مرکز بین‌المللی قشم و کیش را نیز شامل می‌شود.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور هرمزگان با بیان اینکه بیشتر رشته‌های مصوب وزارت علوم در مقطع کارشناسی در مراکز و واحد‌های استان ارائه می‌شود، افزود: بخش عمده این رشته‌ها در مرکز بندرعباس فعال است.

وی با اشاره به ظرفیت تحصیلات تکمیلی در استان گفت: در مقطع کارشناسی ارشد، مرکز بین‌المللی قشم ۱۸ رشته و مرکز بین‌المللی کیش هشت رشته دارد.

خادمی شمار دانشجویان این دانشگاه در استان را بیش از هشت هزار نفر اعلام کرد و گفت: این آمار مربوط به دانشجویانی است که ثبت‌نام و انتخاب واحد قطعی خود را انجام داده‌اند و با احتساب افرادی که هنوز انتخاب واحد نکرده‌اند، شمار دانشجویان به حدود ۱۰ هزار نفر می‌رسد.

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معاون آموزشی دانشگاه پیام نور هرمزگان افزود: از مجموع دانشجویان دانشگاه پیام نور هرمزگان، حدود هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۵ نفر در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند و سایر دانشجویان در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کنند.