به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی یزد به دو دستگاه کامیون مشکوک و خودرو‌ها را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.



وی افزود: ماموران در بازرسی انجام شده ۹۶ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف و در این خصوص سه قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.



فرمانده انتظامی استان یزد بیان کرد: قاچاقچیان که محموله مواد مخدر را از شرق کشور تهیه و قصد انتقال به تهران را داشتند به مراجع قضائی تحویل داده شدند.