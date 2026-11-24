دست‌اندرکاران برنامه «سپیده» شبکه یک، چهارشنبه چهارم آذر در امور ارتباط با مخاطبان (١۶٢) اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان صداوسیما حضور می‌یابند و به تماس‌های مردم پاسخ می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امور ارتباط با مخاطبان (١۶٢)، از ساعت ۱۴ تا ۱۵ میزبان عوامل برنامه «سپیده» است. علاقه‌مندان می‌توانند در این ساعت با ١۶٢ تماس گرفته و با عوامل این برنامه گفت‌و‌گو کنند.

برنامه تلویزیونی «سپیده» با روایت تجربه ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی، تصویری متفاوت از جنگ، مقاومت و ایستادگی مردم ایران در یک سال گذشته را بررسی می‌کند.

این برنامه به تهیه کنندگی علیرضا بوالی و اجرای سهیل اسعد، آخر هفته‌ها از شبکه یک پخش می‌شود.