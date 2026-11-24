رئیس پلیس اماکن عمومی استان خوزستان از اجرای طرح کنترل، نظارت و ساماندهی ضایعات‌فروشی‌ها و مهر و موم ۶ واحد صنفی ضایعاتی و دستگیری ۶ نفر در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ محمدحسین محمدوند اظهار داشت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان در راستای کنترل و نظارت ضایعات‌فروشی‌ها و به منظور پیشگیری از سرقت، از واحد‌های صنفی ضایعات‌فروشی به‌صورت محسوس و نامحسوس در شهرستان اهواز بازدید کردند.

وی افزود: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی پس از تحقیقات تخصصی و بررسی‌های میدانی از ۶۷ واحد صنفی ضایعات‌فروشی در سطح شهرستان، ۶ واحد از صنف مذکور متخلف را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، به دلیل خرید و فروش اموال مسروقه و غیرمجاز پلمب کردند.

رئیس پلیس اماکن عمومی استان خوزستان با اشاره به دستگیری ۶ نفر که با پرونده‌های متشکله به مراجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: در این طرح اموال مسروقه زیادی مانند پمپ‌های آب و لوله‌های تخلیه چاه کشف شد.

سرهنگ محمدوند بیان داشت: اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس جهت پیشگیری از سرقت به‌صورت مستمر ادامه داشته و از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.