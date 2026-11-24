

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیش از این محمد امینی، محسن عسگرنیا و بهنام یخچالی به اردوی تیم ملی ملحق شده بودند و سالار طاهری نیز صبح امروز با حضور در تمرین، به جمع ملی‌پوشان اضافه شد تا هر چهار لژیونر ایران در کنار سایر بازیکنان تمرینات خود را دنبال کنند.

تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، ششم آذر به مصاف استرالیا می‌رود و هشتم آذر نیز مقابل تیم ملی فیلیپین صف‌آرایی خواهد کرد.