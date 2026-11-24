مدیرکل آموزش و پرورش فارس با هدف رفع چالش‌های تغذیه‌ای و ایجاد فضای پرنشاط در کلاس‌ها، اجرای طرح ابتکاری «هم‌صبحانه» را در تمامی مدارس استان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، در آیین استانی آغاز این طرح اعلام کرد که با اختصاص زمان مشخصی در کلاس درس برای صرف صبحانه، تلاش می‌شود تا دانش‌آموزان بدون نگرانی از محدودیت زمان در زنگ تفریح، از این وعده غذایی حیاتی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اهمیت تغذیه در آمادگی ذهنی و سلامت جسمی دانش‌آموزان افزود: بسیاری از دانش‌آموزان به دلیل محدودیت زمان یا مسائل اقتصادی، فرصت یا امکان استفاده از صبحانه را ندارند. اجرای طرح «هم‌صبحانه» در تمامی دوره‌های تحصیلی، با هدف رفع این شکاف و ایجاد شور و نشاط در محیط‌های آموزشی، در سراسر استان اجرایی می‌شود.





