به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با هفته بسیج و در آستانه روز زن و گرامیداشت مقام مادر، نمایشگاه بزرگ «بانوی هنرمند» با حضور ۴۰ بانوی هنرمند از شهرستان‌های میبد و اردکان در حسینیه قاسم‌بن‌الحسن (ع) محله ده آباد میبد برپا شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، معاون سیاسی امنیتی فرماندار ویژه میبد و جمعی از مسئولین از این نمایشگاه بازدید کردند.

خانم کریمی، مسئول نمایشگاه گفت:دراین نمایشگاه، تولیدات و دست‌ساخته‌های بانوان در رشته‌های مختلف از جمله میناکاری، سفال و سرامیک، ریزه‌کاری، کاربافی، گل و گیاه، پوشاک، خوراکی‌ها و محصولات ارگانیک عرضه شده است.

کریمی هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانوان هنرمند و حمایت از تولیدات و مشاغل خانگی عنوان کرد و از عموم مردم برای بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد.

وی بیان کرد: این نمایشگاه از تا ششم آذرماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۴ در حسینیه قاسم‌بن‌الحسن (ع) محله ده آباد میزبان علاقه‌مندان است.