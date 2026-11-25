رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: واحد‌های فولادی در پنج تا شش ماه اخیر با محدودیت حدود ۸۰ درصدی برق روبه‌رو بودند و برای تأمین بخشی از نیاز خود به نیروگاه‌های خودتأمین و بازار آزاد اتکا کردند.

بهرام سبحانی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به چالش‌های تأمین انرژی در صنعت فولاد افزود: طی سال‌های اخیر، این صنعت هم با قطعی و محدودیت برق و هم با افزایش چندبرابری تعرفه برق و گاز روبه‌رو بوده که هر دو موضوع بر فعالیت و هزینه‌های تولید اثر گذاشته است.

وی با بیان اینکه تقریباً همه شرکت‌های بزرگ فولادی در بورس حضور دارند، گفت: تغییر در شرایط تأمین انرژی و هزینه‌های آن، مستقیماً بر صورت‌های مالی، بازدهی و ارزش سهام این شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به محدودیت ۸۰ درصدی برق در پنج تا شش ماه اخیر افزود: واحد‌های فولادی برای جبران بخشی از کمبود برق، از نیروگاه‌های خودتأمین استفاده کردند و بخشی از نیازشان را نیز از بازار آزاد خریدند.

سبحانی ادامه داد: خرید برق از بورس انرژی با نرخ‌های ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی، هزینه قابل توجهی به شرکت‌های فولادی تحمیل می‌کند و بر عملکرد مالی آنها اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به افزایش نرخ گاز مصرفی صنایع فولادی گفت: در چند ماه اخیر محدودیت قابل توجهی در تأمین گاز نداشتیم، اما با سرد شدن هوا نگرانی‌هایی درباره اعمال محدودیت در این بخش وجود دارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از عرضه برق و گاز با نرخ‌های چندبرابری در بورس انرژی افزود: با وجود اینکه انرژی مورد نیاز صنایع در کشور تأمین می‌شود، مشخص نیست چرا بخشی از آن به جای عرضه با نرخ‌های مصوب، از مسیر بورس انرژی و با قیمت‌های بالاتر به صنایع فروخته می‌شود.

سبحانی با بیان اینکه صنعت فولاد از دو جهت محدودیت تأمین و افزایش قیمت انرژی آسیب می‌بیند، گفت: برخلاف برخی دیدگاه‌ها، فولادسازان از یارانه قابل توجه انرژی برخوردار نیستند و نرخ برق و گاز مصرفی آنها با کشور‌های تولیدکننده فولاد در حاشیه خلیج فارس قابل مقایسه است و حتی در مواردی بالاتر است.

وی با اشاره به نیاز روزانه بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعبی گاز کشور افزود: سال گذشته در تأمین گاز با کمبود مواجه بودیم و امسال نیز بخشی از تأسیسات آسیب دیده است که برای جبران این خسارت‌ها قول‌هایی داده شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هشدار داد: در صورت جبران نشدن کمبود گاز، تولید برق نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ زیرا بخش قابل توجهی از برق کشور با استفاده از گاز تولید می‌شود. از سوی دیگر، در زمان اعمال محدودیت انرژی، صنعت فولاد نخستین بخشی است که با محدودیت مواجه می‌شود.

سبحانی درباره چشم‌انداز تولید فولاد کشور نیز گفت: سه واحد بزرگ فولادی شامل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و سپیددشت که در جریان جنگ آسیب دیده بودند، با تلاش نیرو‌های متخصص داخلی به مدار تولید بازگشته‌اند و اکنون تقریباً با شرایط گذشته فعالیت می‌کنند.

وی این بازگشت به تولید را اقدامی ارزشمند در مدت زمانی کوتاه دانست و افزود: پیش‌بینی می‌کنیم در شش ماهه دوم امسال، از نظر میزان تولید ماهانه در رتبه دهم جهان قرار بگیریم و سال آینده نیز این جایگاه را در طول سال حفظ کنیم.