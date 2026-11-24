به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تشکیل شورای راهبری اجرای طرح تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در ستاد مرکزی این سازمان خبر داد و گفت: این شورا با هدف مدیریت یکپارچه در سطح ملی، تأمین مستمر کالا‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف تشکیل شده است.

به گفته وی، در این چارچوب نیاز‌های کالایی استان‌ها شناسایی و تأمین اقلام مورد نیاز از طریق شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت‌های شبکه تعاون روستایی، کارخانه‌ها و سایر تولیدکنندگان مواد غذایی کشور پیگیری می‌شود.

وی افزود: کالا‌های تأمین‌شده پس از ارسال به اتحادیه‌های استانی، در سطح شهرستان‌ها و مناطق روستایی توزیع خواهد شد تا محصولات با قیمت واحد و به‌صورت مستقیم در فروشگاه‌های شبکه تعاون روستایی به دست مصرف‌کنندگان برسد.

در ادامه این نشست، مدیران تعاون روستایی استان‌های پایلوت و مدیران عامل اتحادیه‌های استانی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره نحوه اجرای طرح، ظرفیت فروشگاه‌های روستایی، تأمین و انتقال کالا، نیاز‌های منطقه‌ای و الزامات نظارتی مطرح کردند.

اسکندری با تأکید بر نظارت مستمر سازمان مرکزی بر مراحل اجرای طرح در استان‌ها گفت: سازمان مرکزی با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود، روند اجرای این مأموریت را در کشور دنبال می‌کند و شناسایی چالش‌ها و رفع موانع احتمالی در دستور کار قرار دارد.

اجرای این طرح با بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و فروشگاه‌های شبکه تعاون روستایی کشور، علاوه بر تقویت نظام توزیع کالا‌های اساسی، می‌تواند به کاهش واسطه‌گری، بهبود دسترسی خانوار‌های روستایی به کالا‌های ضروری، حمایت از قدرت خرید آنان و کاهش فاصله تورمی میان مناطق شهری و روستایی کمک کند.