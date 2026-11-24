تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، شاخص‌های اولین رویداد تجارب موفق شورا‌های پیشرفت محله است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اولین رویداد تجارب موفق شورا‌های پیشرفت محله در سطح استان‌های کشور برگزار می‌شود.

تجارب سال‌های اخیر نشان می‌دهد ظرفیت‌های بسیار خوبی در جامعه محلی وجود دارد که می‌تواند با حمایت دولت منجر به حل مسائل عدیده، بهبود و ارتقاء رضایت اجتماعی و شاخص‌های سرمایه اجتماعی شود.

بسیاری از تشکل‌های غیر دولتی، شورا‌های پیشرفت محله، فعالین اجتماعی، گروه‌های مردمی و اشخاص حقیقی بدون هرگونه چشمداشت، به اتکاء خویشتن و با استفاده از سایر ظرفیت‌های موجود در جامعه و سطح محلات اقدامات کارگشایی به عمل می‌آورند.

اما گاهی به دلیل عدم توجه و حمایت، در سطح تجربه‌های کوچک و موردی باقی می‌مانند.

امروزه با گسترده شدن جامعه، مسائل نیز متعدد و متنوع‌تر شده است؛ لذا اطلاع و حمایت از اینگونه تجارب موفق فردی و گروهی میتواند بار بسیاری از مشکلات را از دوش دولت بردارد و در عین حال به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آحاد جامعه بینجامد.

علاوه بر این می‌تواند به بازتولید ظرفیت‌های موثر مبتنی بر تسری احساس مسئولیت اجتماعی کمک نماید.

در راستای بند‌های دوم و سوم جزء «ث» ماده ۵۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور تقویت و اجرای برنامه‌های فرهنگی – اجتماعی در محله ها، کاهش عوامل طرد و محرومیت، توانمند سازی، ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و نهاد‌های پیشرفت و توسعه محلی مردمی و جمع آوری تجارب موفق عملی در این عرصه، و در راستای مصوبه نشست تخصصی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ مدیران ستادی و استانی سازمان امور اجتماعی، نخستین رویداد درسطح استان‌ها برگزار می‌شود.

انتظار می‌رود در خاتمه بتوان مسیر نهادینه شدن تجارب مردمی در دل سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های دولت را هموار کرد.

تجربه موفق چیست؟

برنامه اجرا شده توسط سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها، تشکل‌ها و گروه‌های مردمی، اعضای شورای پیشرفت محله، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، شورا‌های اسلامی شهر و روستا، و فعالین اجتماعی می‌باشد که ضمن مشارکت فعال در محله (در یک یا چند مورد ازعرصه‌های مذهبی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، توانمند سازی خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، اشتغال و کارآفرینی محلی، محیط زیست، مسئولیت اجتماعی، صرفه جویی در حامل‌های انرژی، خدمات بهداشتی و درمانی، ارتقاء سلامت روانی- اجتماعی، خدمات کالبدی و زیر ساختی و عمرانی، خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات ورزشی، تقویت امید و نشاط، بهره گیری از خدمات فناوری و دیجیتال و هوش مصنوعی)، موجبات ارتقاء سرمایه اجتماعی، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروند ان را فراهم نموده باشد.

اهداف رویداد:

 تقویت گفت‌و‌گو، مسئولیت پذیری، مشارکت و سرمایه اجتماعی

 کشف و شناسایی لایه‌های پنهان وآشکار تجارب موفق زیستی برای حل مسائل محلی

 بازخوانی خلاق و انسانی از تجارب برای به تصویر در آوردن اقتدار ملی و هویت ایرانی در بطن بحران

 تقویت همبستگی، انسجام و حس تعلق محلی و هویت اجتماعی و فرهنگی

 حمایت از تجارب و طرح‌های نوآورانه در سطح محلی

 شناسایی برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های اجرا شده فرهنگی – اجتماعی در محلات

 تشکیل شبکه فعالان و کنشگران محلی برای انسجام وهمبستگی مردمی

 استفاده از ظرفیت گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و فعالان اجتماعی در راستای پیشگیری و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء تاب آوری اجتماعی.

محور‌های کلی رویداد با تاکید بر اقدامات شورای پیشرفت محله

 تقویت فرهنگ و باور‌های دینی

 پیشگیری از بُروز و شیوع مسائل و آسیب‌های اجتماعی) اعتیاد، دخانیات، طلاق، مشروبات الکلی، خودکشی، فساد اخلاقی، کودکان کار، حاشیه نشینی، مشکلات ناشی از فضای مجازی، و ( ارتقاء نقش و توانمند سازی خانواده و توجه به موضوع جمعیت

 ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی (احیای هویت محلی، میراث فرهنگی و...)

 اشتغال و کارآفرینی محلی (مشاغل خانگی، تعاونی‌های محله‌ای، صندوق‌های خرد محلی و...)

 محیط زیست و مسئولیت اجتماعی (صرفه جویی در مصرف انرژی، بهداشت محیط، مدیریت پسماند)

 خدمات بهداشتی - درمانی و ارتقاء سلامت اجتماعی- روانی

 خدمات کالبدی و زیرساختی

 خدمات آموزشی و توانمند سازی

 خدمات ورزشی و ایجاد تحرک در نوجوانان و جوانان

 تقویت امید و نشاط اجتماعی

 بهره گیری از خدمات فناوری، دیجیتال و هوش مصنوعی در محله‌ها

محور‌های دوازده گانه فوق الاشاره در سه شاخص اساسی زیر قابل احصاء می‌باشد:

۱- تقویت سرمایه اجتماعی،

۲- ارتقاء کیفیت زندگی،

۳- کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی.

بخش‌های رویداد

این رویداد به منظور ثبت و ارائه تجارب موفق فرهنگی – اجتماعی اجرا شده در سطح استان در راستای حل مسائل و نیاز‌های محله

در سطح محلات شهری و روستایی مربوط به بازه زمانی ۱/مهرماه/۱۴۰۴ تا ۱/مهرماه/۱۴۰۵ طراحی شده است.

مخاطبین رویداد

 اعضاء شورای پیشرفت محله

 شهروندان محله و گروه‌های مردمی با تاکید بر نوجوانان و جوانان (مدارس و دانشگاه)

 سمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی

 کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد

 شورا‌های اسلامی شهر و روستا

 فعالین اجتماعی

 امور خیریه

تاریخ برگزاری رویداد

یکم تا دوازدهم دی ماه ۱۴۰۵ در سطح تمامی استان‌های کشور.