به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، عارف اکبری در ارتباط زنده با بخش خبری ۱۶ و ۴۵ دقیقه صداوسیما خلیج فارس، افزود: دو متهم اصلی این پرونده نیز شناسایی شده‌اند و تا ۲۴ ساعت آینده دستگیر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات مقدماتی در این پرونده آغاز شده است، گفت: منشاء تولید این مشروبات در استان هرمزگان بوده است و تاکنون سرنخی از خارج استان به دست نیامده است.

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اکبری با بیان اینکه تاکنون برای مصرف کنندگان هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده است و نخواهد شد، افزود: افرادی که مصرف کرده‌اند بدون هیچ دغدغه‌ای به مراکز درمانی استان مراجعه کنند، زیرا مصرف این موارد خطرات جبران ناپذیری برای آنها دارد.