مردم مهاباد امشب در دویست‌وشصت‌ونهمین شب از تجمعات شبانه، با حضور در صحنه، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و ایستادگی در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در شرایطی که دشمنان ایران با طرح ادعا‌ها و فضاسازی‌های مختلف، درصدد ایجاد شکاف و تضعیف انسجام ملی هستند، حضور مردم در تجمعات شبانه، جلوه‌ای از همبستگی و پاسخی روشن به این تحرکات به شمار می‌رود.

حاضران در این تجمعات با تأکید بر استقلال و حفظ امنیت کشور، نسبت به نسخه‌پیچی و ادعا‌های به‌ظاهر دلسوزانه جریان‌های خارج از مرز‌ها واکنش نشان داده و این پرسش را مطرح کردند که چرا کسانی که خود در موضع تهدید امنیت ایران قرار دارند، مدعی دلسوزی برای مردم این کشور هستند؟

این حضور مردمی، پیامی روشن برای دشمنان دارد؛ محاسباتی که بر پایه اختلاف‌افکنی، ایجاد تفرقه و تضعیف انسجام ملی شکل گرفته‌اند، با هوشیاری و اتحاد مردم به نتیجه نخواهند رسید.