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ارتقای بهره وری، افزایش تولید و افزایش درآمد کشاورزی از جمله مفاد تفاهمنامه بین مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی در گلستان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یکی از ضرورت های بخش کشاورزی استان گلستان هوشمندسازی است موضوعی که همه شرکت های دانش بنیان مانند همین شرکت باید در این بخش پیشقدم شوند.
تفاهمنامه هوشمند سازی کشاورزی در گلستان بین مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی امضا شد.