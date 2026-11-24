هوشمندسازی کشاورزی با هدف ارتقای بهره وری و افزایش تولید

ارتقای بهره وری، افزایش تولید و افزایش درآمد کشاورزی از جمله مفاد تفاهمنامه بین مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی در گلستان است.