به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، دیدار دو تیم نام‌آوران مشهد و نفت و گاز گچساران امروز سه‌شنبه سوم آذر در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر هندبال مردان کشور، به میزبانی سالن امام رضا (ع) دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در نیمه نخست بازی دو تیم رقابت پایاپایی داشتند، اما نام‌آوران مشهد در ادامه موفق شد از نفت و گاز گچساران پیش بیفتد. در ۱۴ دقیقه باقی‌مانده از نیمه نخست، نام‌آوران مشهد با نتیجه ۱۰ بر پنج از حریف خود پیش افتاد و اختلاف را به پنج گل رساند.

در دقایق پایانی نیمه نخست، تیم گچساران توانست فاصله گل‌های خود را کاهش دهد و از نام‌آوران مشهد پیشی بگیرد. نیمه نخست این دیدار در شرایطی پرگل به پایان رسید که نام‌آوران مشهد ۱۳ گل و نفت و گاز گچساران ۱۴ گل به ثمر رساندند تا اختلاف دو تیم به یک گل برسد.

با آغاز نیمه دوم این بازی، بازیکنان نام‌آوران مشهد با دقت کمتری، حملات خود را دنبال کردند و در مقابل، بازیکنان نفت و گاز گچساران حملات بیشتری روی دروازه حریف ترتیب دادند. در ۱۱ دقیقه پایانی این دیدار، نفت و گاز گچساران با نتیجه ۲۴ بر ۲۰ از نام‌آوران مشهد پیش افتاد و اختلاف دو تیم به چهار گل رسید. در نهایت، این بازی با نتیجه ۳۲ بر ۲۴ به سود تیم نفت و گاز گچساران به پایان رسید.