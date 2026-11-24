به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به نقل از روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، متن تقدیر رئیس‌جمهور از استاندار به شرح ذیل است:

جناب آقای یدالله رحمانی

استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ نه تنها یک وظیفه دینی، بلکه جوهره پایداری و تداوم هویت ملی ماست.

نهاد قدرتمند خانواده به مثابه ستونی استوار، مأمن عشق، مهرورزی و پرورش نسلی نو از آینده‌سازان پرافتخار این مرز و بوم است. بی‌تردید اعتلای فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، ضرورتی است تاریخی و تمدنی که بی‌توجهی به آن، خاموشی چراغ فردای سرزمینمان را در پی خواهد داشت و در این رهگذر، مجاهدت‌های متعهدانه و دلسوزانه فعالان حوزه جوانی جمعیت که با اندیشه‌ای روشن و قلبی آکنده از باور و امید، تمام همت خود را برای نیل به آینده‌ای پرفروغ مصروف داشته‌اند، قابل تقدیر و ستایش است.

ضمن ارج نهادن به همت والا و مساعی ارزشمندتان در مسیر تحقق سیاست‌های خانواده‌محور و جمعیت‌گرا و پیشگامی در ساختن فردای ایران عزیز اسلامی، مراتب خرسندی خود را از شایستگی شما در کسب عنوان «برگزیده سوم» بخش «مدیران» چهارمین رویداد جایزه جوانی جمعیت صمیمانه ابراز می‌نمایم.

امید است با استعانت از الطاف بی‌کران الهی و با انگیزه‌ای مضاعف در پاسداری از حریم خانواده و دستیابی به ایرانی جوان، مترقی و مقتدر، موفق و پیروز باشید.

مسعود پزشکیان