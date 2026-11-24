به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان همدان گفت: این رویداد با شرکت ۷۰۰ نفر از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، جوانان و بزرگسالان در نقاط مختلف این استان به مدت دو روز برگزار می‌شود.

ناصر قوامی با بیان اینکه موضوعات این رویداد با توجه به مسائل استان همدان و با تمرکز بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مردم، روایت امیدآفرین و خودباوری انتخاب شده است افزود: این رویداد در عرصه تولید محتوا و ایجاد پیوست رسانه‌ای برای حل مسائل استان همدان، تلاش می‌کند به ساختار اجرایی کشور و دستگاه‌های خدمات‌رسان کمک کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه، مطالبات مردم را به شکلی مطالبه‌گرانه و منصفانه پیگیری کنند.

او تصریح کرد : حضور بانوان و نسل جوان در این رویداد می‌تواند به شکل‌گیری شبکه‌ای از فعالان تولید محتوا کمک کند؛ شبکه‌ای که با تمرکز بر مسائل استان و روایت پیشرفت در فضای مجازی فعالیت خواهد کرد.