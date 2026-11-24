معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در سفر به یزد گفت: در شرایط دشوار جنگ نظامی و اقتصادی، باید هم منابع مالی دولت تأمین شود و هم از وارد آمدن فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین فردوسی در سفر به یزد و در نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد اظهار کرد: در شرایط دشوار کنونی، وصول مالیات باید با در نظر گرفتن هم‌زمان ضرورت تأمین مالی دولت و شرایط سخت فعالان اقتصادی دنبال شود.

وی با اشاره به نقش نظام مالیاتی در تنظیم‌گری اقتصادی افزود: در این شرایط باید وضعیت فعالیت‌های اقتصادی کشور را به‌دقت در نظر بگیریم و علاوه بر تحقق درآمد‌های مالیاتی، به نقش تنظیم‌گری نظام مالیاتی نیز توجه داشته باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اگر فشار بر فعالان اقتصادی افزایش یابد، مشکلات آنها دوچندان خواهد شد و از سوی دیگر، عدم تحقق درآمد‌های دولت نیز تأمین هزینه‌های عمومی را با مشکل مواجه می‌کند؛ بنابراین باید میان این دو ضرورت تعادل برقرار شود.

فردوسی ادامه داد: چنانچه دولت در تأمین مالی با مشکل مواجه شود، ناچار به استفاده از روش‌هایی خواهد شد که می‌تواند به افزایش تورم و ناترازی‌ها منجر شود و تعادل اقتصادی را بر هم بزند.

وی با تأکید بر نقش تأمین مالی در توسعه کشور گفت: تحقق درآمد‌های مصوب استان در بازگشت اعتبارات به استان نیز تأثیرگذار است و استان یزد به دلیل شرایط و جایگاه اقتصادی خود، از ویژگی‌های خاصی برخوردار است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین نوسازی و بازسازی اقتصادی کشور را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید با برنامه‌ریزی در چارچوب برنامه‌های کلان ملی، زمینه شکل‌گیری اقتصادی پویا و اثربخش را فراهم کنیم تا استان یزد همچون گذشته در نظام اقتصادی کشور بدرخشد و حضوری فعال داشته باشد.

در ادامه این نشست، مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از چالش‌ها و مشکلات حوزه فعالیت خود ارائه کردند.

بدهی‌های مالیاتی و عدم تحقق برنامه مصوب مالیاتی استان، ضرورت تفویض اختیار و تقسیط مالیات با هدف افزایش درآمدها، رکود واحد‌های صنعتی در شرایط جنگ، تدوین برنامه برای حفظ پایداری اشتغال، تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، انتقال حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی و بیمه‌ها به استان، تسهیل امور گمرکی و واردات و صادرات به‌ویژه در شرایط جنگ، ارتقای چارت سازمانی بندر خشک یزد با هدف توسعه مبادلات تجاری و همچنین پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.