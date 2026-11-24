دومین دوره مسابقات بین‌المللی حسن قرائت قرآن کریم، با حضور نمایندگان ۳۲ کشور جهان و شرکت نماینده جمهوری اسلامی ایران، در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان آغاز شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ مراسم افتتاحیه این رویداد قرآنی با حضور وزیر امور مذهبی پاکستان، سفیران کشور‌های اسلامی و جمعی از شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی این کشور برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها که از سوم تا پنجم آذرماه ادامه دارد، علی احمدی قاری کشورمان از استان البرز، در بخش مسابقه حضور دارد و استاد مهدی دغاغله از اهواز نیز به عنوان داور، تلاوت شرکت‌کنندگان را ارزیابی می‌کند.

ریاست هیئت داوران این مسابقات را استاد سید صداقت علی قاری برجسته پاکستانی بر عهده دارد.

این رقابت‌ها با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، شناسایی استعداد‌های برتر و گسترش تعاملات فرهنگی میان کشور‌های اسلامی برگزار می‌شود.