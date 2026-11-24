بانک مرکزی با هدف شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و مقابله با پولشویی، فهرست جدید ۴۱‌ گانه عناوین فیلد «بابت» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در اجرای بند «ب» ماده ۱۹ قانون بانک مرکزی و با صدور بخشنامه‌ای در دوم آذرماه، فهرست جدید ۴۱‌ گانه عناوین فیلد «بابت» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، فهرست جدید باید از ۲۷ آذر ۱۴۰۵ به‌صورت یکپارچه در تمامی سامانه‌ها و زیرساخت‌های پرداخت بانکی از جمله ساتنا، پایا، پل، چکاوک، پیچک و چکاد پیاده‌سازی و عملیاتی شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، اجرای این تغییرات در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست، عناوین جدید در قالب یک فهرست واحد در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و در مرحله دوم، با تکمیل زیرساخت‌های فنی، امکان نمایش و انتخاب چندسطحی عناوین فراهم خواهد شد تا مشتریان بتوانند متناسب با ماهیت تراکنش خود، گزینه دقیق‌تری را انتخاب کنند.

از زمان اجرای این تغییرات، ثبت تمامی تراکنش‌ها و درخواست‌های جدید صرفاً با استفاده از فهرست جدید امکان‌پذیر خواهد بود و استفاده از عناوین قبلی برای ثبت درخواست‌های جدید مجاز نیست.

البته برای دستورپرداخت‌های پایای دارای تاریخ آتی که پیش از اجرای بخشنامه در بانک‌ها ثبت شده‌اند، پذیرش عناوین قبلی تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

همچنین چک‌هایی که پیش از این با عناوین قبلی در سامانه پیچک ثبت شده‌اند، همچنان معتبر خواهند بود؛ اما ثبت چک‌های جدید و درج عنوان «بابت» هنگام انتقال چک، باید بر اساس فهرست جدید انجام شود.

بانک مرکزی تأکید کرده است اجرای این تغییرات با هدف شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و در راستای الزامات مبارزه با پولشویی صورت می‌گیرد و زیرساخت‌های پرداخت باید امکان ثبت عنوان «بابت» را در تمامی پرداخت‌های درون‌بانکی و بین‌بانکی فراهم کنند.