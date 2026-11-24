به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی با اشاره به ابلاغ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اظهار کرد: با توجه به درخواست تشکل‌های صنفی بخش حمل‌ونقل مسافری مبنی بر اختصاص مهلت بیشتر برای تجهیز ناوگان اتوبوسی به سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی و همچنین فراهم شدن فرصت لازم برای تکمیل فرآیند نصب و برقراری تبادل اطلاعات با سامانه GPS، مهلت اجرای این طرح به مدت ۱۰ روز تمدید شده است.

وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، از تاریخ ۱۰ آذرماه، صدور سند حمل برای ناوگان اتوبوسی فاقد سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی مشمول محدودیت خواهد شد.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تأکید بر ضرورت اجرای این طرح، بر تسریع در تکمیل فرآیند نصب و راه‌اندازی سامانه GPS و برقراری تبادل اطلاعات با سکوی هوشمند سازمان راهداری از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و مالکان ناوگان اتوبوسی در مهلت تعیین‌شده تأکید کرد تا از بروز اختلال در روند فعالیت و صدور اسناد حمل ناوگان جلوگیری شود.