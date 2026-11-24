هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج استان کرمان با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های فعال این حوزه و با محوریت سه موضوع فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، این رویداد در ناحیه حضرت امیرالمؤمنین (ع) کرمان و با محور‌های «هر ایرانی یک بسیجی»، «روایت امید» و «زن و خانواده» برگزار شد.

در محور «هر ایرانی یک بسیجی»، موضوعاتی همچون نقش بسیج در امنیت، استقلال و پیشرفت کشور، مشارکت مردم در فعالیت‌های بسیج، خدمات گروه‌های جهادی در عرصه‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی، سلامت و آموزش و نقش بسیج در حل مشکلات محلات مورد توجه قرار گرفت.

«روایت امید» نیز با تمرکز بر همدلی و مواسات، پیشرفت، معرفی ظرفیت‌های استان، قهرمانان و الگو‌های موفق محلی و حضور مردم در عرصه خدمت‌رسانی، فرصتی برای بازنمایی دستاورد‌ها و توانمندی‌های جامعه فراهم کرد.

در محور «زن و خانواده» هم موضوعاتی از جمله جایگاه زن در اسلام، معرفی زنان موفق و اثرگذار، پیشرفت‌های زنان در جمهوری اسلامی، اهمیت تحکیم بنیان خانواده، مقابله با طلاق، ترویج فرزندآوری و پیشگیری از سقط جنین مطرح شد.

این رویداد فرصتی برای ارائه آثار در قالب‌های مختلف تولید محتوای دیجیتال و پرداختن به موضوعات فرهنگی و اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت فعالان فضای مجازی بود.