نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با کارناوال گروه‌های نمایشی و اجرای موسیقی محلی، و اجرای برنامه‌های شاد در حاشیه دریاچه زریبار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گفته دبیر جشنواره، در این دوره ۳۲۰ اثر نمایشی به دبیرخانه ارسال شد که در پایان پس از بررسی و ارزیابی، ۳۸ گروه نمایشی به مرحله نهایی راه یافتند.

فاتح بادپروا اظهار داشت: این گروه‌ها در قالب ۹ بخش آزاد، آیینی و سنتی، کودک و نوجوان، برگزیدگان جشنواره‌ها، بین‌الملل، فراگیر، نیشتمان، ویژه و دگرگونه‌های اجرایی، طی چهار روز در مجموع ۹۰ بار آثار خود را اجرا می‌کنند.

وی افزود: گروه‌های خارجی شرکت‌کننده از اقلیم کردستان عراق، سوریه و ترکیه نیز آثار خود را در کنار گروه‌های ایرانی به نمایش می‌گذارند.

دریاچه زریبار، پارک شانو، پارک ملت و میدان باوه‌ره‌شی از مکان‌های اصلی اجرای نمایش‌ها هستند و افزون بر این فضاها، تعدادی از مدارس، شهر‌ها و روستا‌های اطراف نیز میزبان اجرا‌های نمایشی خواهند بود.

در اولین روز این جشنواره ۵ گروه نمایشی در مناطق مختلف به اجرای برنامه پرداختند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی تا هفتم آذرماه ادامه دارد.