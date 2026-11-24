رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران از تعیین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری به مبلغ ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومان خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ عطاءالله هاشمی با تأیید این خبر گفت: این نرخ در جلسه امروز شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است.

او با اشاره به مخالفت بنیاد ملی گندم‌کاران با نرخ تعیین‌شده، افزود: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون‌های تخصصی، هزینه تولید هر کیلوگرم گندم حداقل ۸۵ هزار تومان برآورد شده است؛ از این رو، بنیاد با قیمت مصوب موافق نیست و صورت‌جلسه این نشست را امضا نکرده است.

بر اساس قانون، نرخ مصوب پس از ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی قابلیت اجرا خواهد داشت. وزیر جهاد کشاورزی نیز برای ابلاغ این نرخ، یک هفته تا ۱۰ روز فرصت دارد.