وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به صدور نخستین موافقت اصولی کارور هوش مصنوعی کشور، این اقدام را آغاز مسیر توسعه خدمات زیرساختی هوش مصنوعی در کشور دانست و از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای مشارکت در این حوزه دعوت کرد به جمع توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی کشور بپیوندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدستار هاشمی امروز در نشست با فعالان بخش خصوصی، اقتصاد دیجیتال و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان استان اردبیل، با اشاره به دغدغه شرکت‌های فناور در تأمین زیرساخت‌های پردازشی هوش مصنوعی، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در دیدار قبلی با فعالان اقتصادی مطرح شد، ضرورت تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به زیرساخت‌های موردنیاز این حوزه بود.

وی با تأکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان نباید برای توسعه فعالیت‌های فناورانه و ارتقای بهره‌وری، ناگزیر به صرف منابع محدود خود برای خرید تجهیزات زیرساختی شوند، افزود: اگر شرکتی امکان تأمین تجهیزات موردنیاز خود را داشته باشد، مانعی وجود ندارد؛ اما نباید شرکت‌هایی را که با منابع مالی محدود فعالیت می‌کنند، به سمت خرید تجهیزات زیرساختی سوق دهیم؛ در حالی که امکان تأمین این خدمات از طریق ظرفیت‌های موجود فراهم است.

وزیر ارتباطات با اعلام صدور نخستین موافقت اصولی کارور هوش مصنوعی کشور در روز گذشته، تصریح کرد: با این اقدام، شرکت‌هایی که برای انجام پردازش‌های موردنیاز خود، از جمله بهره‌گیری از زیرساخت‌های پردازشی مبتنی بر GPU، به منابع محاسباتی نیاز دارند، اما امکان تأمین و خرید تجهیزات را ندارند، می‌توانند خدمات موردنیاز خود را از طریق اپراتور‌های هوش مصنوعی دریافت کنند.

هاشمی این اقدام را آغاز مسیر توسعه خدمات زیرساختی هوش مصنوعی در کشور دانست و با دعوت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای مشارکت در این حوزه، گفت: از همه عزیزانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بخش هستند و به دنبال حوزه‌های زودبازده برای فعالیت اقتصادی می‌گردند، دعوت می‌کنیم به جمع توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی کشور بپیوندند.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه این ظرفیت‌ها و مشارکت بخش خصوصی، زمینه دسترسی آسان‌تر شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به زیرساخت‌های پردازشی و شتاب‌بخشی به توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور فراهم شود.