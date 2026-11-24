به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید محمود چاوشی مدیر عامل مؤسسه کشوری مهد قرآن از برگزاری آئین اختتامیه و تجلیل از قبول شدگان و خادمان هجدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن کریم همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر "ترنم وحی" ۱۴۰۵ این مؤسسه در روز‌های یازدهم تا سیزدهم آذرماه ۱۴۰۵ در تهران خبر داد.

چهاردهمین همایش مدیران شعب منتخب مهد قرآن سراسر کشور و جلسات تخصصی حافظان کل عضو مهد قرآن سراسر کشور از جمله برنامه‌های این رویداد می‌باشد.

آئین اختتامیه و تجلیل از قهرمانان قرآنی در دوره هجدهم "ترنم وحی" روز پنجشنبه ۱۲ آذر در تهران برگزار خواهد شد.