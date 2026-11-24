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آئین اختتامیه و تجلیل از قبول شدگان حفظ کل قرآن مؤسسه مهد قرآن روزهای یازدهم تا سیزدهم آذر ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید محمود چاوشی مدیر عامل مؤسسه کشوری مهد قرآن از برگزاری آئین اختتامیه و تجلیل از قبول شدگان و خادمان هجدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن کریم همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر "ترنم وحی" ۱۴۰۵ این مؤسسه در روزهای یازدهم تا سیزدهم آذرماه ۱۴۰۵ در تهران خبر داد.
چهاردهمین همایش مدیران شعب منتخب مهد قرآن سراسر کشور و جلسات تخصصی حافظان کل عضو مهد قرآن سراسر کشور از جمله برنامههای این رویداد میباشد.
آئین اختتامیه و تجلیل از قهرمانان قرآنی در دوره هجدهم "ترنم وحی" روز پنجشنبه ۱۲ آذر در تهران برگزار خواهد شد.