اداره کل انتقال خون استان یزد با صدور اطلاعیه‌ای از مردم نیکوکار استان دعوت کرد با مراجعه به مراکز اهدای خون، در تأمین و تقویت ذخایر خونی مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با توجه به ضرورت تقویت ذخایر خونی، از مردم نوعدوست و نیکوکار استان دعوت شده است با اهدای خون، یاری‌رسان بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی باشند.

بر اساس این اطلاعیه، ساعت فعالیت مراکز اهدای خون استان به شرح زیر است:

* مرکز اهدای خون یزد: میدان ابوذر، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۹

* مرکز اهدای خون آزادشهر: چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته، از ساعت ۸ تا ۱۲

* پایگاه انتقال خون اردکان: از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰

* مرکز اهدای خون میبد: از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰

همچنین ساعت پذیرش مراکز اهدای خون در روز‌های پنجشنبه، یک ساعت زودتر به پایان می‌رسد.

اداره کل انتقال خون استان یزد ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم، از شهروندان خواست با اهدای خون، در نجات جان بیماران سهیم باشند.