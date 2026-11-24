به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج با هدف شناسایی استعداد‌ها و حمایت از ظرفیت‌های خلاقانه، در پنج بخش بازی، انیمیشن، نرم‌افزار‌های کاربردی موبایل، هوش مصنوعی و میکرورسانه‌ها در حال برگزاری است.

«یاسر بیگ‌زاده» معاون قرارگاه بصیرت فضای مجازی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان از این رویداد گفت: ۶۱۱ نفر در قالب ۱۴۴ تیم در سطح استان در این رقابت‌ها حضور دارند و با محوریت دو موضوع «ایران به توان مردم» و «جنایات آمریکا، رژیم صهیونیستی و منافقین در استان ایلام» به تولید محتوا می‌پردازند.

وی افزود: برگزیدگان مرحله شهرستانی به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند که بهمن‌ماه در شهر ایلام برگزار خواهد شد.

این رویداد با هدف شناسایی استعداد‌های جوان، توسعه توانمندی فعالان فضای مجازی و تقویت تولید محتوای دیجیتال در حال برگزاری است.