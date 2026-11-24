پیکر زنده‌یاد مهدی گلشنی، استاد برجسته فلسفه علم و چهره ماندگار فیزیک ایران فردا در اصفهان تشییع و در تخت فولاد این شهر به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پیکر زنده‌یاد مهدی گلشنی، استاد برجسته فلسفه علم و چهره ماندگار فیزیک ایران فردا (چهارشنبه ۴ آذر) ساعت ۹:۳۰ از خیابان فیض مقابل مسجد رکن الملک به سمت مقبره فاضل هندی در تخت فولاد اصفهان تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

پیکر مرحوم گلشنی پیش از این در دانشگاه صنعتی شریف تهران و حرم حضرت معصومه (س) در قم تشییع شد.

پروفسور مهدی گلشنی از دانشمندان برجسته کشور در حوزه فیزیک نظری و فلسفه علم بود که نقش موثری در توسعه علوم بنیادی و گسترش مطالعه‌های میان‌رشته‌ای در ایران ایفا کرد.

وی اول بهمن‌ماه ۱۳۱۷ در اصفهان متولد شد و پس از دریافت مدرک کارشناسی فیزیک از دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۹، برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و در سال ۱۳۴۸ مدرک دکتری فیزیک با گرایش ذرات بنیادی را از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی دریافت کرد.

مرحوم گلشنی پس از بازگشت به کشور به عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف درآمد و در طول فعالیت دانشگاهی خود مسئولیت‌هایی مانند ریاست دانشکده فیزیک و معاونت آموزشی و دانشجویی این دانشگاه را برعهده داشت.

مشارکت در راه‌اندازی نخستین دوره دکتری فیزیک در ایران، بنیان‌گذاری گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و فعالیت در زمینه فیزیک بنیادی از جمله اقدام‌های اثرگذار وی در عرصه آموزش و پژوهش کشور بود.

این استاد برجسته همچنین از پیشگامان مطالعات فلسفه علم و بررسی نسبت میان علم و دین در ایران به شمار می‌رفت و با تالیف و ترجمه آثار متعدد، نقش مهمی در گسترش این حوزه‌های علمی داشت، از آثار شناخته‌شده او می‌توان به کتاب‌های تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی فیزیک‌دانان معاصر، قرآن و علوم طبیعت و از علم سکولار تا علم دینی اشاره کرد.

مرحوم گلشنی در سال ۱۳۶۹ به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران درآمد و چند دوره ریاست گروه علوم پایه این فرهنگستان را برعهده داشت، وی در سال ۱۳۸۸ نیز به پاس خدمات علمی خود نشان درجه یک دانش کشور را دریافت کرد.

این فرهیخته صاحب‌نام سرانجام ۳۰ آبان امسال درگذشت.