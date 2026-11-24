زوج جوان سیرجانی که زندگی مشترک خود را در مراسمی متفاوت در میدان آغاز کرده بودند، پیام تبریک و هدایای رهبر انقلاب را دریافت کردند.

پیام تبریک و هدایای رهبر انقلاب به زوج جوان سیرجانی

پیام تبریک و هدایای رهبر انقلاب به زوج جوان سیرجانی

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، این زوج که ۱۱ خرداد امسال زندگی مشترک خود را آغاز کردند، روز گذشته بسته‌ای از هدایا و پیام تبریک حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را دریافت کردند.

این هدایا شامل دست‌نوشته، قرآن کریم، چادر، کتاب، چفیه و اقلام دیگری بود که از سوی دفتر رهبر انقلاب برای این زوج ارسال شد.

در پیام رهبر انقلاب، پیوند ازدواج این زوج تبریک گفته شده و برای آنان عاقبت‌به‌خیری آرزو شده است.