پیام تبریک و هدایای رهبر انقلاب به زوج جوان سیرجانی
زوج جوان سیرجانی که زندگی مشترک خود را در مراسمی متفاوت در میدان آغاز کرده بودند، پیام تبریک و هدایای رهبر انقلاب را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
، این زوج که ۱۱ خرداد امسال زندگی مشترک خود را آغاز کردند، روز گذشته بستهای از هدایا و پیام تبریک حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را دریافت کردند.
این هدایا شامل دستنوشته، قرآن کریم، چادر، کتاب، چفیه و اقلام دیگری بود که از سوی دفتر رهبر انقلاب برای این زوج ارسال شد.
در پیام رهبر انقلاب، پیوند ازدواج این زوج تبریک گفته شده و برای آنان عاقبتبهخیری آرزو شده است.