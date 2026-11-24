به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ داده‌های این موسسه نشان می‌دهد شمار افراد فقیر در سراسر انگلستان در سطح بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است و تقریباً سه میلیون و هشتصد هزار نفر از جمله نزدیک یک میلیون کودک سال گذشته برای دسترسی به مایحتاج ضروری تلاش می‌کردند. افرادی که نمی‌توانند مایحتاج ضروری خود همچون تامین غذا، گرم و خشک ماندن و تمیز ماندن را تأمین کنند.

داده‌های بنیاد جوزف رونتری (JRF) نشان می‌دهد شمار افراد فقیر از سال ۲۰۱۷ تقریباً دو و نیم برابر افزایش یافته است.

این تحقیق که از سوی دانشگاه هریوت وات با شرکت تحقیقات اجتماعی وریان انجام شده است، نشان می‌دهد که لندن بزرگ، بالاترین نرخ سختی شدید را دارد، حدود دو درصد از خانوار‌ها در زمان جمع‌آوری ارقام در هفته سرشماری، فقر را تجربه می‌کردند. از سال گذشته به بانک‌های غذا مراجعه می‌کنند.

این نرخ تقریباً دو برابر بیش‌تر از جنوب غربی، منطقه‌ای با کم‌ترین آسیب است.

در محله نیوهام لندن، بیش از سه درصد از خانوار‌ها به عنوان بی‌بضاعت طبقه‌بندی شده‌اند که بالاترین نسبت در این کشور است.

تمام مناطق دارای دولت محلی در این کشور، نرخ بی‌بضاعتی پایین‌تری نسبت به انگلیس یا کل انگلستان دارند، ولز پایین‌تر از اسکاتلند و ایرلند شمالی تا حدودی بالاتر است.

این موسسه خیریه هشدار داده است که افراد آسیب‌دیده به طور فزاینده‌ای برای تأمین نیاز‌های اولیه خود به خدمات پشتیبانی اضطراری مانند بانک‌های غذا وابسته‌اند.

برخی از گروه‌ها، از جمله بزرگسالان مجرد در سن کار، افراد معلول، جوامع اقلیت‌های قومی و مهاجران، بیش‌تر در معرض فقر قرار دارند. نسبت مهاجرانی که در فقر مطلق (تنگدستی شدید) به سر می‌برند، همچنان رو به افزایش بوده و از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است.

جولیان هارتلی، مدیر اجرایی «بنیاد جوزف رونتری» (JRF) گفت: «آمار امروز نشان می‌دهد که شمار بسیار زیادی از افراد از ابتدایی‌ترین نیاز‌های زندگی محروم‌اند، در حالی که خدمات حمایتی نیز زیر بار سنگین این نیاز‌ها در حال فروپاشی‌اند.» اگر اقدامی صورت نگیرد، این خطر وجود دارد که فقر مطلق برای میلیون‌ها نفر در انگلستان به یک وضعیت عادی تبدیل شود. پشت این ارقام تکان‌دهنده، انسان‌های واقعی قرار دارند که فاقد ملزومات اولیه برای بقایند؛ چیز‌هایی نظیر غذا، سرپناه، اقلام بهداشتی ضروری و پوشاک.