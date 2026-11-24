طرح محله‌محور بسیج با محوریت مساجد و با هدف تقویت مشارکت مردمی، رسیدگی به مشکلات محلات و حمایت از خانواده‌های کم‌بضاعت در هشت محله شهر دره‌شهر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح محله‌محور بسیج با محوریت مساجد، با حضور حجت‌الاسلام حمزه حسین‌خانی، معاون تعلیم و تربیت سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام و سرهنگ حسین پورمحمدی، فرمانده سپاه ناحیه دره‌شهر، در این شهرستان افتتاح شد.

این طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت مساجد برای شناسایی و رسیدگی به مسائل و نیاز‌های محلات و گسترش مشارکت مردم در آبادانی و پیشرفت مناطق اجرا می‌شود.

ساماندهی ظرفیت‌های مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی، کمک به خانواده‌های کم‌بضاعت و استفاده از توان اهالی برای حل مشکلات محلات از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

سرهنگ «حسین پورمحمدی» فرمانده سپاه ناحیه دره‌شهر، با اشاره به اجرای این طرح گفت: طرح محله‌محور بسیج در هشت محله شهر دره‌شهر اجرا خواهد شد و مساجد محور اصلی فعالیت‌ها و مشارکت مردم در پیگیری مسائل محلات خواهند بود.