به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود پزشکیان روز سه شنبه در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به روند توسعه مدرسه سازی در کشور گفت: امروز در دیداری که با تولیت آستان قدس رضوی داشتم از وی خواستم که مشارکت در توسعه مدارس را جدی بگیرد و در پاسخ گفتند که سه سال طول می‌کشد که یک مدرسه به پایان برسد، اما من گفتم که اگر تصمیم بگیریم مدارس را یک ساله می‌توانیم به پایان برسانیم.

رئیس جمهور افزود: اگر به کمک دولت دل ببندیم طرح‌ها پیش نمی‌رود؛ اخیرا به استان سیستان و بلوچستان رفته بودم و طرحی را نشان دادند که گفتند ۴۰ سال دیگر هم تمام نمی‌شود، اما گفتم کافی است که مردم در این طرح مشارکت کنند تا بلافاصله تمام شود.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با قدردانی از مشارکت خیرین در روند مدرسه سازی اظهار کرد:در صورتی که بهترین مدرسه را بسازیم و فضای آموزشی بهتری برای دانش آموزان فراهم کنیم و مردم آن را ببینند به ما اعتماد خواهند کرد و دانش آموزانشان را به این مدارس خواهند فرستاد.

رئس جمهور خطاب به خیرین و مسئولان گفت: این شما و ما هستیم که باید برای تربیت نسل آینده تلاش کنیم و کلاس را باید به نحوی تجهیز کنیم که بهترین امکانات را در اختیار دانش آموزان گذاشته باشد و دانش آموزی تربیت شود که انسانیت و پشتیبانی از مردم را یاد بگیرد و بتواند بی مهابا با آنچه در ذهن دارد برای شکوفایی این مرز و بوم تلاش کند.

پزشکیان ادامه داد: اگر باور دارید که خداوند بزرگ و برتر است با توکل به او می‌توانیم بهترین و برترین مدارس و با کیفیت‌ترین آنها را بسازیم مدارس ما محلی خواهند شد که بچه‌های ما را آموزش خواهند داد و ظرفیت‌های درونی آنها را شکوفا خواهند کرد.

او با بیان این که نتوانستیم همه دانش آموزان را آن طور که برازنده آنان است تربیت کنیم گفت: بنیان توسعه هر کشوری از دانش آموزان آغاز می‌شود و اگر بخواهیم که کشور را به توسعه و پیشرفت برسانیم فقط از مسیر تربیت درست دانش آموزان به این هدف خواهیم رسید.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: آن اندیشه و فکری که پرورش پیدا می‌کند دارای ارزش است و اگر چه دشمنان امکانات ما را تخریب کردند، اما هرگز نخواهند توانست اندیشه ما را تخریب کنند

رئیس جمهور گفت: در صورتی که این اندیشه، درست تربیت شده باشد دیگر لازم نخواهد بود که بیرون و در جامعه به دنبال بدحجاب و معتاد و سایر متخلفان باشیم، زیرا تربیت درست موجب تربیت انسان‌های درست و کارآمد برای این کشور خواهد شد و ریشه آن از مدرسه آغاز می‌شود.

پزشکیان افزود: دقیقا هر طور که ذهن بچه‌ها را شکل دهیم همان طور تربیت خواهند شد و اگر مدرسه ما بهترین باشد دانش آموز ما بهترین خواهد بود، اما با شعار دادن و حرف زدن، مردم عملکرد ما را نخواهند پذیرفت.

او با قدردانی از خیرینی که در راه مدرسه سازی گام‌های مثبتی برداشته‌اند ادامه داد: این شما هستید که عمل نیک خود را در جامعه به یادگار گذاشتید و شما و معلمان با عملکرد و تربیتتان زمینه رشد بچه‌ها را روز به روز فراهم می‌کنید.

رئیس جمهور گفت: هر چه قدر بیشتر تلاش کنید به تقوا بیشتر نزدیک می‌شوید و شما خیرین مدرسه ساز ثواب خود را هم در این دنیا و هم در دنیای باقی خواهید دید.

پزشکیان افزود: ایران پر از انسان‌های معمولی، اما ظرفیت‌های بسیار است که باید اجازه دهیم رشد کنند کشور‌های اطراف ما که بسیار کمتر از ما جمعیت دارند توانسته‌اند به پیشرفت‌هایی دست یابند و ما هم باید اجازه دهیم تا خلاقیت‌ها شکل گیرد تا کشوری آباد داشته باشیم.

رئیس جمهور گفت: ما حق نداریم بین مردم تبعیض قائل شویم، زیرا هر کس با تقواتر است، برتر است.

پزشکیان تاکید کرد: باید هر چه سریع‌تر مدارس را بسازیم و از مشارکت مردم برای اتمام آنها بهره بگیریم، خداوند مسیر درست رابه ما نشان می‌دهد و به کمک مردم خواهیم توانست بر دشمن فائق آییم.

پزشکیان گفت: دشمن هیچ گاه نخواهد توانست ایران را زمین گیر کند و کشور ریشه داری مانند ایران هرگز در برابر دیگران سر خم نمی‌کند.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: عده‌ای به خاطر آموزش‌های نامناسب ما دل و ذهنشان جای دیگری است، اما اکثریت مردم، دل در گرو وطن دارند و همه خواهان ایرانی آباد و بهتر هستند.

او ادامه داد: مردم زیادی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه جانشان را فدا کردند که از جانفدایی برخی از آنان اشک شوق از چشم جاری می‌شود و انسان مبهوت می‌ماند که چه کار‌هایی می‌تواند انجام دهد.

در پایان این نشست از نشان «با من» که نمادی از پیوند مدرسه سازی با هویت تاریخی و فرهنگی خراسان رضوی است رونمایی شد.