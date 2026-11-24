پردیس سینمایی وحدت مهاباد از اول آذرماه میزبان علاقه‌مندان سینما شده است؛ مجموعه‌ای که با امکانات صوتی و تصویری مناسب، بار دیگر به چرخه فرهنگی شهر بازگشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پردیس سینمایی وحدت مهاباد پس از وقفه‌ای در فعالیت، از اول آذرماه با اکران فیلم‌های روز سینمای ایران، بار دیگر پذیرای علاقه‌مندان به هنر هفتم شده است.

این مجموعه سینمایی با ازسرگیری فعالیت خود، گام تازه‌ای در راستای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری شهر مهاباد برداشته و زمینه دسترسی شهروندان به تازه‌ترین آثار سینمای ایران را فراهم کرده است.

پردیس سینمایی وحدت با بهره‌مندی از سیستم صوتی دالبی و امکانات مناسب پخش تصویر، آمادگی دارد میزبان مخاطبان و خانواده‌های علاقه‌مند به سینما باشد.