به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی در این مراسم با بیان اینکه، هدف از اجرای این برنامه فرهنگی، آشنایی بیشتر دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت است افزود: قرار است تا پایان سال جاری بیش از یک هزار دانش آموز شهرستان بهمئی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شوند.

سرهنگ مهدی غلامی نژاد با بیان اینکه دانش آموزان از یادمان‌های شهدا در مناطق عملیاتی شلمچه، هویزه، القمه، معراج الشهدا، دهلاویه، و اروند بازدید می‌کنند گفت: در این چهار روز علاوه بر بازدید، اجرای برنامه‌های فرهنگی متعدد در قالب نمایش نامه عملیات‌های مختلف جنگ و همچنین نحوه شهادت شهدا به تصویر کشیده می‌شود تا دانش آموزان با واقعیت‌ها و رشادت‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس بهتر آشنا شوند.