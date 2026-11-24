دربرخورد یک دستگاه تریلی کشنده با خودروی سواری تیبا در محور اصلی زاوه به تربت حیدریه خراسان رضوی، عصر امروز دو نفر جان باختند و یک نفر هم مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده پلیس راه زاوه، با اعلام این خبر گفت: این حادثه ساعت ۱۶ و ۱۰ دقیقه امروز سه شنبه رخ داد و بر اثر شدت جراحات، دو سرنشین خودروی سواری ( یک دختر حدود ۱۳ ساله و برادرش حدود ۳۰ ساله ) در دم جان باختند.

سرهنگ علیرضا امان،افزود: راننده تریلی نیز در این تصادف مجروح شد و برای درمان به بیمارستان اعزام شد. علت دقیق حادثه در دست بررسی است.