به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رضا داداشی اظهار کرد: طرح بازدید و نظارت بر واحد‌های صنفی از سوی ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و نهادهای مربوطه در شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح نظارتی و کنترلی از تعداد ۱۵ واحد صنفی در رسته‌های مختلف به صورت محسوس و غیر محسوس بازدید و به پنج واحد تذکر و اخطار داده شد و از ادامه فعالیت چهار واحد صنفی متخلف به علت رعایت نکردن ضوابط انتظامی و ساعات کاری جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود با تاکید بر استمرار اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرقانونی توسط افراد متخلف در صنوف، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن به برخورد قانونی با آنان اقدام شود.