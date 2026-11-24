به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در پاسخ به گلایه شهروندان درخصوص امتناع برخی فروشگاه‌ها، از پذیرش کالابرگ گفت: یکی از مشکلات اصلی فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالابرگ، تأخیر در پرداخت مطالبات و بدهی‌های مربوط به تأمین کالا از سوی دولت است که فشار نقدینگی قابل توجهی به این واحد‌ها وارد کرده است.

کوروش خسروی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۴۲ هزار فروشگاه در اصفهان در طرح کالابرگ مشارکت دارند، افزود: طبیعی است که تأخیر در تسویه مطالبات، به‌ویژه برای فروشگاه‌های کوچک‌تر و فعال در شهرستان‌های کم‌برخوردار، مشکلات بیشتری فراهم کند.

وی ادامه داد: فروشگاه‌های کوچک معمولاً توانایی محدودی برای تأمین نقدینگی و ادامه فعالیت در شرایط طلبکاری طولانی‌مدت دارند و پس از گذشت ۲۰ تا ۴۰ روز از تسویه نشدن مطالبات، با دشواری جدی در تأمین و شارژ مجدد کالا‌های مورد نیاز مواجه می‌شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به پیگیری‌های اجراشده برای حل این مشکل گفت: استاندار اصفهان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به طور مستمر موضوع پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها را از مسیر‌های مربوط دنبال می‌کنند تا روند تسویه بدهی‌ها با سرعت بیشتری اجرا شود.

وی از طراحی راهکار حمایتی برای حفظ فعالیت فروشگاه‌ها خبر داد و گفت: در همین راستا با پنج بانک بزرگ استان هماهنگی شده است تا برای هر یک از فروشگاه‌های واجد شرایط، تا سقف ۵۰ میلیارد ریال اعتبار با کارمزد ۲ درصد در قالب تسهیلات نزدیک به قرض‌الحسنه پیش‌بینی شود.

خسروی با بیان اینکه این تسهیلات برای تأمین نقدینگی و خرید مجدد کالا در دوره انتظار برای وصول مطالبات در نظر گرفته شده است، افزود: هماهنگی‌های لازم با شهرستان‌ها و از طریق اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و اداره‌های تابعه در حال اجرا است و برخی فروشگاه‌ها نیز نخستین تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.

وی درباره نحوه استفاده از این اعتبار نیز گفت: فروشگاه‌های معرفی شده پس از بررسی و تعیین میزان اعتبار از سوی بانک، می‌توانند از تسهیلات اختصاص داده شده، استفاده کنند و اعتبار در کیف پول الکترونیکی آنها قرار می‌گیرد تا متناسب با نیاز و زمان مورد نظر برای تأمین کالا هزینه شود.

در پی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، فروشگاه‌های متعددی در استان اصفهان به شبکه عرضه کالا‌های مشمول این طرح پیوسته‌اند، با این حال، تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه‌ها و محدودیت نقدینگی برخی واحد‌های صنفی، در مواردی به اختلال در پذیرش کالابرگ و تأمین کالا‌های اساسی منجر شده است.