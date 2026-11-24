شهردار شیراز و جمعی از اعضای شورای اسلامی این شهر در سفر به لامرد ضمن دیدار با خانواده شهدای جنگ چهل روزه، از ساخت یادمان برای زنده نگه داشتن یاد شهدای این شهرستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسن اسدی در جریان بازدید از جمعی از محل حمله آمریکا به منطقه مسکونی و مجموعه ورزشی شهید نعیمی لامرد و شهادت جمعی از دانش‌آموزان و شهروندان لامردی که به همراه اعضای شورای اسلامی شهر شیراز انجام شد، افزود: آماده‌ایم در ساخت یادمان شهدای لامرد و مجموعه ورزشی جایگزین سالن شهید نعیمی مشارکت کنیم.