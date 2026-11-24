جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله با تشریح اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان و حوادث دی‌ ۱۴۰۴، تأکید کرد: دشمن با طراحی هم‌زمان حمله نظامی، ایجاد آشوب داخلی، ترور فرماندهان و رهبر انقلاب و ورود گروه‌های ضدانقلاب از مرز‌های شرقی و غربی، به دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بود، اما حضور گسترده مردم در خیابان‌ها، آمادگی نیرو‌های مسلح و اتکا به توان دفاعی بومی، این محاسبات را با شکست مواجه کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار حسین نجات در جمع استادان بسیجی با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا در مذاکرات و تقابل‌های اخیر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره غیرمستقیم با آمریکا بود، اما آمریکایی‌ها با فریبکاری میز مذاکره را برهم زدند و جنگ را آغاز کردند. این رفتار نشان می‌دهد که آمریکا به هیچ عهد، پیمان و قراردادی پایبند نیست.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حمایت مستقیم آمریکا از رژیم صهیونیستی افزود: در آن جنگ، رژیم اشغالگر قدس آغازگر حمله بود و آمریکا از ابتدا از آن حمایت کرد و در پایان نیز خود مستقیماً وارد جنگ شد و به‌صورت یک‌جانبه پایان آن را اعلام کرد.

شکست پروژه آشوب و مداخله نظامی آمریکا در دی‌ ۱۴۰۴

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله با اشاره به حمایت علنی مقامات آمریکایی و اروپایی از اغتشاشگران در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت: از چهارم دی‌ماه، ترامپ و سران کشور‌های آلمان، فرانسه و انگلیس رسماً از اغتشاشگران حمایت کردند و حتی وعده مداخله نظامی دادند.

وی ادامه داد: وقتی مشخص شد رضا پهلوی از زمینه اجتماعی لازم برخوردار نیست، آمریکایی‌ها از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی کردند. توییت ترامپ در سحرگاه ۲۲ دی‌ماه نیز نشان داد که آنها پس از بررسی گزارش‌های میدانی، از مداخله نظامی منصرف شده‌اند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تأکید کرد: برنامه دشمن این بود که با ایجاد آشوب داخلی، زمینه مداخله نظامی را فراهم کند، اما حضور مردم در صحنه این نقشه را خنثی کرد.

ترور فرماندهان و رهبر انقلاب؛ بخش اصلی نقشه دشمن برای سرنگونی نظام

سردار نجات با تشریح اهداف دشمن در جنگ رمضان اظهار کرد: برنامه آمریکا و رژیم صهیونیستی این بود که با شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان ارشد نظامی، حضور جریان‌های ضدانقلاب در خیابان‌ها و ورود گروه‌های مسلح از شرق و غرب کشور، یک شورش سراسری ایجاد کنند و نظام جمهوری اسلامی را سرنگون سازند.

وی با اشاره به شهادت جمعی از مسئولان و فرماندهان ارشد کشور افزود: در شرایطی که رهبر انقلاب، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، وزیر دفاع و شماری از مسئولان ارشد نظامی به شهادت رسیده بودند، نیرو‌های مسلح تنها دو ساعت پس از این حوادث، مطابق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، پایگاه‌های مهم رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه را هدف قرار دادند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله ادامه داد: از نهم تا نوزدهم اسفندماه، در فاصله‌ای که کشور با فقدان رهبر انقلاب مواجه بود، مردم عملاً نقش هدایت‌کننده و پشتیبان اصلی کشور را ایفا کردند.

حضور مردم در خیابان‌ها، نقشه ضدانقلاب را خنثی کرد

سردار نجات با اشاره به واکنش مردم پس از اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب گفت: دشمن انتظار داشت پس از انتشار این خبر، مردم به خیابان‌ها بیایند و فضای کشور به نفع جریان ضدانقلاب تغییر کند، اما از ساعات اولیه صبح و پس از اعلام خبر از سوی صداوسیما، مردم به خیابان‌ها آمدند و حضور خود را ادامه دادند.

وی افزود: همین حضور گسترده، برنامه دشمن برای تصرف خیابان‌ها از سوی جریان‌های ضدانقلاب را ناکام گذاشت.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله همچنین با اشاره به برنامه ورود گروه‌های مسلح از مرز‌های شرقی و غربی کشور تصریح کرد: با اقدام به‌موقع نیرو‌های زمینی، مواضع این گروه‌ها درهم کوبیده شد و آنها نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند.

وی با اشاره به اظهارات ترامپ درباره ارسال سلاح برای گروه‌های مسلح گفت: دشمن روی ورود این گروه‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده بود، اما این بخش از نقشه نیز با شکست مواجه شد.

پیشنهاد شش‌بندی آمریکا؛ تعلیق هسته‌ای، محدودیت موشکی و قطع حمایت از مقاومت

سردار نجات با اشاره به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند ظرف شش روز ایران را سرنگون کند، اما در روز دهم جنگ، زمانی که متوجه شد به اهداف خود نرسیده است، متن پیشنهادی تفاهم‌نامه‌ای را ارسال کرد.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله با اشاره به مفاد این پیشنهاد گفت: در متن شش‌بندی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران باید تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را به مدت ۲۰ سال تعلیق می‌کرد، مراکز فناوری هسته‌ای زیرزمینی را تعطیل می‌کرد، غنی‌سازی ۶۰ درصد را به خارج از کشور منتقل می‌کرد، برد موشک‌های خود را به ۲۰۰ کیلومتر کاهش می‌داد و حمایت از کشور‌های محور مقاومت را متوقف می‌کرد.

سردار نجات خاطرنشان کرد: در این پیشنهاد حتی یک کلمه درباره رفع تحریم‌ها، پایان واقعی جنگ و بازگرداندن حقوق ایران وجود نداشت. طبیعی بود که جمهوری اسلامی چنین پیشنهادی را نپذیرد و اعلام کند که تا تأمین شرایط خود به دفاع ادامه می‌دهد.

شروط ایران برای پایان جنگ؛ از رفع تحریم‌ها تا خروج نیرو‌های آمریکایی

وی با اشاره به روند مذاکرات در روز‌های بعد از آغاز جنگ افزود: از روز دهم تا روز سی‌ونهم جنگ، تبادل متن‌ها و پیشنهاد‌ها ادامه داشت و جمهوری اسلامی تأکید کرد که آتش‌بس باید با پذیرش رسمی شروط ایران از سوی ترامپ همراه باشد.

سردار نجات با اشاره به پیشنهاد ده‌ماده‌ای ایران برای آغاز مذاکرات گفت: در این پیشنهاد، آمریکا باید متعهد می‌شد که دیگر به ایران تجاوز نکند، نیرو‌های خود را از منطقه خارج کند، ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی ایران اختصاص دهد، به جنگ در لبنان پایان دهد، دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کند و به تحریم‌ها پایان دهد.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تأکید کرد: نکته قابل توجه این است که در متن پیشنهادی ایران، موضوع هسته‌ای، موشکی و محور مقاومت به‌عنوان موضوع محدودسازی ایران مطرح نشده بود، بلکه محور اصلی، پایان تجاوز، رفع تحریم‌ها و تأمین حقوق ملت ایران بود.

آمریکا حتی پس از توافق نیز به تعهدات خود عمل نکرد

نجات با اشاره به نقض تعهدات آمریکا پس از توافق اظهار کرد: نخستین مورد، ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان بود؛ در حالی که پایان جنگ در لبنان از تعهدات مطرح‌شده بود.

وی ادامه داد: در موضوع تنگه هرمز نیز آمریکا تلاش کرد با ایجاد مسیر دریایی مورد نظر خود و اسکورت کشتی‌ها، در ترتیبات عبور و مرور دخالت کند؛ در حالی که بر اساس تفاهم صورت‌گرفته، مدیریت تنگه هرمز باید با نقش‌آفرینی ایران و کشور‌های منطقه انجام می‌شد.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سومین مورد را مواضع رسمی مقامات آمریکایی درباره آزاد نکردن دارایی‌های ایران دانست و افزود: وزیر خزانه‌داری و وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کردند که حتی یک ریال از دارایی‌های ایران را آزاد نخواهند کرد.

نجات تصریح کرد: این رفتار‌ها نشان می‌دهد که آمریکا حتی پس از توافق نیز به تعهدات خود پایبند نیست و نمی‌توان به وعده‌های آن اعتماد کرد.

سابقه بدعهدی آمریکا در برجام؛ تفاوتی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیست

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله با اشاره به تجربه برجام گفت: آمریکا در دوره اوباما نیز به تعهدات خود عمل نکرد. اروپایی‌ها هم وعده ایجاد سازوکار مالی و حل مشکلات اقتصادی را دادند، اما در عمل به وعده‌های خود پایبند نماندند.

وی افزود: چه دولت دموکرات بایدن و اوباما و چه دولت جمهوری‌خواه ترامپ، در عمل نشان داده‌اند که سیاست آمریکا در قبال ایران با تغییر دولت‌ها دچار تحول اساسی نمی‌شود.

نجات با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده است، گفت: ما همواره در موضع دفاع قرار داشته‌ایم. صلح‌طلب واقعی ما هستیم، اما این به معنای آن نیست که آمریکا عهدشکنی کند و ما هیچ واکنشی نشان ندهیم.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله خاطرنشان کرد: باید برای افکار عمومی روشن شود که عامل اصلی جنگ‌طلبی و ناامنی در منطقه، آمریکا و متحدان اروپایی آن هستند.

ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نبود؛ آمریکا ناقض قواعد بین‌المللی است

نجات با اشاره به ادعا‌های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران پروتکل‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رعایت کرده و فعالیت‌های هسته‌ای کشور تحت نظارت‌های گسترده قرار داشته است.

وی افزود: حتی مراکز نطنز و فردو نیز تحت نظارت آژانس بودند و رهبر شهید انقلاب بار‌ها تأکید کرده بودند که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تأکید کرد: ادعای ترامپ درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، ادعایی نادرست است؛ در مقابل، اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، نقض آشکار قواعد بین‌المللی، حقوق ملت‌ها و اصول حقوق بشر بود.

نجات با خطاب قرار دادن استادان بسیجی و متخصصان حقوق بین‌الملل گفت: انتظار داریم استادان دانشگاه ابعاد حقوقی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و نقض قواعد بین‌المللی را برای دیگر استادان و دانشجویان تبیین کنند.

توان دفاعی ایران محصول صنعت بومی است، نه کمک خارجی

نجات با اشاره به عملکرد نیرو‌های مسلح در برابر پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: رزمندگان اسلام در برابر پیشرفته‌ترین ارتش‌ها و سامانه‌های پدافندی جهان حماسه آفریدند و توانستند مراکز مهم دشمن را هدف قرار دهند.

وی افزود: تمام این توانمندی‌ها متکی بر صنعت بومی کشور بوده است و هیچ‌کس نمی‌تواند ثابت کند که روسیه، چین یا کشور‌های دیگر در این عرصه کمک نظامی تعیین‌کننده‌ای به ایران کرده‌اند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تأکید کرد: این توانمندی حاصل دانش، تجربه و ظرفیت داخلی است و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی توانسته است با تکیه بر استعداد‌های خود به قدرت دفاعی قابل توجهی دست پیدا کند.

تسلط ایران بر تنگه هرمز؛ اهرم بازدارندگی در برابر فشار آمریکا

نجات با اشاره به تحولات تنگه هرمز اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار بر این منطقه راهبردی مسلط است و اعلام کرده که اگر قرار باشد نفت ایران صادر نشود، دیگر کشور‌ها نیز نمی‌توانند انتظار صادرات بدون محدودیت داشته باشند.

وی با اشاره به پیامد‌های بحران انرژی برای کشور‌های اروپایی افزود: اکنون بسیاری از کشور‌ها با مشکلات و بحران سوخت مواجه شده‌اند و این مسئله نشان می‌دهد که موقعیت راهبردی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تا چه اندازه اهمیت دارد.

محاصره اقتصادی و ایجاد شورش داخلی؛ سناریوی بعدی آمریکا

نجات با تشریح برنامه احتمالی آمریکا برای تشدید فشار‌ها گفت: نقشه دشمن این است که محاصره دریایی، هوایی و زمینی را تکمیل کند و مانع صادرات و واردات ایران شود.

وی افزود: آنها تصور می‌کنند با ایجاد تورم شدید، افزایش نرخ ارز و فشار معیشتی، ابتدا میان مسئولان کشور اختلاف ایجاد می‌کنند و سپس مردم را در مقابل مسئولان قرار می‌دهند تا زمینه شورش داخلی فراهم شود.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله ادامه داد: در مرحله بعد، گروه‌هایی که پیش‌تر برای آنها سلاح ارسال شده است، وارد میدان می‌شوند و تلاش می‌کنند اعتراضات را به شورش مسلحانه تبدیل کنند تا زمینه مداخله نظامی و سرنگونی نظام فراهم شود.

وی با اشاره به ناکامی محاسبات قبلی دشمن تأکید کرد: به حول و قوه الهی، بخش مهمی از این محاسبات تاکنون شکست خورده است.

عملکرد مردم، نیرو‌های مسلح و دولت در جنگ قابل تقدیر است

نجات با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم و نیرو‌های مسلح در دفاع از کشور گفت: مردم به وظیفه خود عمل کردند و نیرو‌های مسلح نیز با وجود شهادت فرماندهان و شرایط دشوار، وظایف خود را به‌خوبی انجام دادند.

وی افزود: بسیاری از نیرو‌های عملیاتی و فرماندهان در پشت سامانه‌های دفاعی و موشکی حضور داشتند و با تلاش شبانه‌روزی از کشور دفاع کردند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله با اشاره به عملکرد دولت در مدیریت شرایط اقتصادی و تأمین نیاز‌های کشور اظهار کرد: با وجود گرانی‌ها و فشار‌های اقتصادی، کشور با قحطی مواجه نشد و در حوزه‌هایی مانند برق، بنزین، گاز و ذخایر سوخت نیروگاه‌ها اقدامات قابل توجهی انجام شد.

نجات خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم و جنگ، اقدامات مهمی در حوزه تأمین انرژی و مدیریت منابع صورت گرفته که باید مورد توجه قرار گیرد.

بسیج اساتید باید محور گسترش فرهنگ انقلاب در دانشگاه‌ها باشد

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله در بخش پایانی سخنان خود با تشریح وظایف بسیج اساتید در شرایط کنونی گفت: بسیج باید محور انقلاب و پایگاه‌های بسیج در دانشگاه‌ها باید محور گسترش فرهنگ انقلاب و دفاع از آرمان‌های نظام باشند.

وی با انتقاد از برخی انتصاب‌ها در محیط‌های دانشگاهی اظهار کرد: قابل قبول نیست افرادی که در فتنه‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ از جریان‌های مخالف نظام حمایت کرده‌اند، در مسئولیت‌های مهم دانشگاهی قرار بگیرند، در حالی که بسیج اساتید نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشد.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله افزود: بسیج اساتید باید با مطالعه، مطالبه‌گری و پیگیری، در برابر چنین تصمیم‌هایی موضع‌گیری کند و از مسئولان دانشگاه درباره انتصاب‌ها و عملکرد مدیریتی توضیح بخواهد.

ضرورت تبیین واقعیت‌های جنگ و چهره آمریکا برای نسل دانشگاهی

نجات با تأکید بر مسئولیت فرهنگی و تبیینی بسیج اساتید گفت: یکی از وظایف مهم بسیج در دانشگاه‌ها، انتقال ناگفته‌های جنگ، تبیین چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی و روشن کردن واقعیت‌های مربوط به رژیم پهلوی برای دانشجویان و استادان است.

وی افزود: موفقیت بسیج اساتید تنها به حفظ تعداد اعضای فعلی محدود نمی‌شود؛ بلکه باید تلاش کنیم استادانی که نسبت به انقلاب بی‌تفاوت هستند، با شناخت واقعیت‌ها و دستاورد‌های کشور به همراهی با انقلاب ترغیب شوند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تصریح کرد: اگر در طول یک سال بتوانیم شمار استادان همراه با انقلاب را به دو برابر افزایش دهیم، موفق بوده‌ایم؛ اما اگر صرفاً تعداد اعضای فعلی خود را حفظ کنیم، به وظیفه اصلی‌مان عمل نکرده‌ایم.

حمایت از آرمان‌های انقلاب، مطالبه‌گری و حفظ وحدت در دانشگاه‌ها

نجات با اشاره به مسئولیت دانشگاه‌ها در صیانت از ارزش‌های انقلاب گفت: دانشجویان و استادان بسیجی باید سنگر انقلاب در دانشگاه باشند و در موضوعاتی مانند حجاب و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، وظیفه مطالبه‌گری خود را انجام دهند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب و رئیس‌جمهور در زمینه ضرورت مقابله با ناهنجاری‌ها افزود: بسیج اساتید باید با مسئولان دانشگاه گفت‌و‌گو کند و در اجرای صحیح سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها به آنها کمک کند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: دانشگاه نباید به محلی برای بازتولید اختلافات سیاسی بیرون از دانشگاه تبدیل شود. ما در دانشگاه باید از خط امام، آرمان‌های انقلاب و وحدت ملی حمایت کنیم و در برابر تفرقه‌افکنی بایستیم.

نجات با دعوت از استادان و دانشجویان برای توکل بر خدا و استمرار فعالیت در مسیر انقلاب گفت: باید هرکدام به سهم خود برای گسترش فرهنگ انقلاب تلاش کنیم و به وظیفه‌ای که بر عهده داریم، به‌درستی عمل کنیم.