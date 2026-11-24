با هدف گسترش دایره دانش و ترویج فرهنگ مطالعه در میان نهاد خانواده، اردو فرهنگی ویژه خانواده‌های کارکنان تیپ۱۹۲ زرهی نزاجا از نمایشگاه کتاب و بخش محصولات فرهنگی کتابخانه مرکزی خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۱۹۲ زرهی ارتش گفت: این برنامه با هدف نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در میان فرزندان کارکنان و ایجاد پیوندی عمیق میان خانواده‌ها و دنیای فرهنگ و هنر انجام شده است.

حجت الاسلام خوشنامی افزود: در این بازدید همچننی خانواده‌ها ضمن آشنایی با ساختار و خدمات کتابخانه مرکزی خوزستان، با فضای غنی این مرکز آشنا شدند که می‌تواند به عنوان منبعی بی‌بدیل برای پژوهش‌ها و مطالعات فرهنگی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.